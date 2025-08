Warum man auf grantige Wiener in freier Wildbahn trifft

Uns Wienern kann man ja einiges nachsagen – dass wir in den anderen Bundesländern übertrieben beliebt wären, jedoch nicht. Jüngst erhob das Meinungsforschungsinstitut OGM, welche Bundesländer den Österreichern am sympathischsten sind. Auf Platz eins landen die Salzburger. Den letzten Platz – Sie ahnen es – belegen wir Wiener. Laut Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer liege dies mitunter am Großstadtfaktor („wo die Oberg’scheiten sitzen“) sowie am typischen Wiener Grant („der Tiroler ist kantig, der Wiener ist grantig“).