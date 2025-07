Wien, eine Stadt voller Theatermacher

Die Erinnerung an das Stück ist längst verblasst – die an die kleine Begegnung mit Peymann beim Lesen zahlreicher Nachrufe wieder erwacht.

Gemeinsam schlängelte man sich also zwischen Motorhauben und Kofferräumen über die Fahrbahn. Peymann kam sicher auf der anderen Straßenseite an (Ehrenwort!) und war rechtzeitig zu Vorstellungsbeginn im Saal.

Das Schöne am Leben in Wien? Dazu gehören auch die zufälligen Begegnungen, die sich zuweilen auf der Straße zutragen.

Groß war übrigens auch das anfängliche Misstrauen vieler Wiener gegenüber dem „Piefke“ Peymann – den sie aber schließlich doch noch lieben lernten, wie es Kollege Wolfgang Kralicek in seinem Nachruf so treffend formulierte.

Fast logisch erscheint aus diesem Blickwinkel die Vorliebe der Wiener, um vieles erst einmal ein großes Theater zu machen. Wo sonst hat eine Uraufführung jemals zu so großer Aufregung geführt, dass sogar eine Fuhre Mist in die Innenstadt gekarrt und abgeladen wurde?

Denn auch das ist das Schöne am Leben in Wien: Die große Liebe der Wiener zum Theater. Wer hier einmal Burgtheaterdirektor war, hat schon zu Lebzeiten die Chance, zur Legende zu werden. Peymann hat das eindrücklich bewiesen.

Denn auch das ist das Schöne am Leben in Wien: Vieles, über das wir uns hier anfangs heftig ereifern, ist am Ende doch gar nicht so ernst. Sondern, wie im Theater, oft nur gespielt.