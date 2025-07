Der deutsche Theatermacher Claus Peymann , langjähriger Burgtheaterdirektor und späterer Direktor des Berliner Ensembles, ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in Berlin, wie die "Süddeutsche Zeitung" am Mittwochabend mit Verweis auf Peymanns familiäres Umfeld berichtet.

Wie kein anderer hat Claus Peymann verstanden, dass es als regieführender Intendant nicht nur darum geht, Stücke zu inszenieren, sondern vor allem auch darum, ein ganzes Haus in Szene zu setzen. Und er wusste, dass man dafür eine gute Geschichte braucht. Was das Burgtheater betrifft, lautete diese Geschichte folgendermaßen: Unbequemer Deutscher übernimmt verstaubte Ösi-Institution und macht ein zeitgemäßes, aufregendes Theater daraus. Das war zwar ziemlich dick aufgetragen und stimmte nur teilweise – das Burgtheater war vor Peymann keineswegs so hinterwäldlerisch, wie er das darstellte –, aber es wirkte. Für viele, auch junge, Menschen war das Burgtheater auf einmal ein spannender Ort. Auch das neue Wahlabonnement oder die günstigen Studentenkarten bauten Schwellenangst ab.

Mit Thomas Bernhards Komödie "Der Theatermacher" (im Bild: Hugo Lindinger und Traugott Buhre) eröffnete Peymann am 1. September 1986 seine Direktion am Burgtheater.

"Heldenplatz", der Beitrag des Burgtheaters zum Gedenken an 50 Jahre "Anschluss", wurde zu einem der größten Skandale in der Geschichte des Hauses; vor dem Theater wurde eine Fuhre Mist abgeladen, unter den Störern auf dem Rang war auch der junge Heinz-Christian Strache. Aufregung hatte es auch ein halbes Jahr vorher gegeben, als in der Zeit ein furioses Peymann-Gespräch mit dem Star-Interviewer André Müller erschienen war, in dem er sich beinahe um Kopf und Kragen geredet hätte: "Wenn Sie wüssten, was für eine Scheiße ich hier erlebe! Man müsste dieses Theater von Christo verhüllen und abreißen lassen."

Zur Eröffnung seiner Direktion am 1. September 1986 setzte Peymann seine Inszenierung von Thomas Bernhards "Der Theatermacher" an. Nur Insider wussten, dass die Komödie um einen egomanischen Theaterprinzipal, der mit seiner Truppe durch die tiefste österreichische Provinz tingelt, im Kern eine große Parodie auf den Theaterfanatiker und Probentyrannen Peymann ist. Die Karriere des Regisseurs Claus Peymann war eng mit Bernhard verbunden: Zwölf seiner Stücke hat er zur Uraufführung gebracht, von "Ein Fest für Boris" (1970) bis "Heldenplatz" (1988).

Geboren wurde Peymann 1937 als Klaus Eberhard Peymann in Bremen (zum Claus wurde er erst in der Schulzeit). Seine ersten Inszenierungen realisierte er beim Studententheater in Hamburg, die erste Leitungsfunktion übernahm er 1965 als Oberspielleiter im Frankfurter Theater am Turm, wo er u. a. Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung“ zur Uraufführung brachte (sechs weitere Handke-Uraufführungen sollten folgen). Als sich 1970 in Berlin die bald legendäre Schaubühne am Halleschen Ufer formierte, war Peymann Teil des sechsköpfigen Direktoriums; er konnte mit dem dort praktizierten Mitbestimmungsmodell aber nichts anfangen und war nach einem halben Jahr wieder weg.

Als er in Stuttgart Intendant war (1974–1979), machte die "Zahnspendenaffäre" Schlagzeilen – Peymann hatte am schwarzen Brett einen Brief aufgehängt, in dem die Mutter von Gudrun Ensslin um Spenden für die Zahnbehandlung der ins Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen bat. Danach machte er das Schauspielhaus Bochum (1979–1986) zur ersten Adresse des deutschen Theaters.

19 Mal wurden Peymann-Inszenierungen für das Berliner Theatertreffen nominiert (nur Peter Zadek gelang das öfter), darunter sein Stuttgarter "Faust" oder, aus Bochum, "Nathan der Weise" und "Die Hermannsschlacht" – gedankenklare, bildstarke Aufführungen. In Wien wird er dennoch mehr als begnadeter Direktor in Erinnerung bleiben denn als Regie-Genie.