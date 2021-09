Theatermacher Claus Peymann: "Ich habe Angst vor dem Tod..."

Insofern erinnert Ionesco ja an Ihren Lieblingsautor Thomas Bernhard – bei aller Gnadenlosigkeit ist er sehr komisch.

Da haben Sie recht. So viele Stücke von Bernhard hab ich inszeniert… – er ist leider viel zu früh gestorben. Peter Handke, ein ebenso wichtiger Weggefährte, träumt sich eher in die Mystik. Das sind alles mögliche Wege aus der Katastrophe, in der wir uns in Westeuropa befinden. „Der König stirbt“ ist jedenfalls nicht nur tragisch, sondern mindestens genauso komisch.