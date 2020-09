Wien-Wahl: ÖVP und FPÖ starten zeitgleich in den Wahlkampf

Bereits am Morgen des heutigen Tages war klar, dass der Wahlkampfauftakt der ÖVP nicht so stattfinden kann wie geplant: Der Kanzler und Bundesparteichef Sebastian Kurz selbst sprach da davon, die Corona-Ampel in der Bundeshauptstadt auf Orange zu setzen.

Die türkise Landespartei reagierte rasch: Der Wahlkampf-Start war ohnedies als Online-Event geplant, nur rund 100 (Ehren-)Gäste waren zu einer kleinen Veranstaltung in die Lichtenfelsgasse geladen. Doch auch diese wurde heute, Donnerstag, kurzfristig abgesagt. Nur Journalisten sind zugelassen.

Alle anderen können die Veranstaltung live im Internet verfolgen. Erwartet wird nicht nur eine Rede von Spitzenkandidat Gernot Blümel - sondern auch der erste Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz im Wahlkampf.