Wien-Wahl: Neue türkise Plakate mit rotem Fleck

Die neuen Plakate der türkisen ÖVP leuchten teilweise rot: Unter dem Motto "Mehr Türkis für Wien." sollen die Unterschiede zur Bürgermeister-Partei klargemacht werden, so wirft man der SPÖ "Stillstand statt Leistung" vor.

Auch Bundesparteichef und Kanzler Sebastian Kurz ist wieder an der Seite von Spitzenkandidat und Finanzminister Gernot Blümel zu sehen, wie sich bei der Plakatpräsentation am Dienstag zeigte.

Das Bild von Blümel und Kurz, der in Wien freilich nicht kandidiert, ist bereits bekannt, neu ist der Text "Jetzt. Für Wien.". Man sei in der Bundespolitik mit Kurz an der Spitze viele Probleme angegangen, die auch in Wien Thema seien, erklärte Blümel das Plakat. Auf einem weiteren Sujet wird Blümel allein mit den Worten "Unser Weg für Wien. Sicherheit, Integration, Wirtschaften, Leistung." gezeigt.