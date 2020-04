Wählen in Corona-Zeiten: Kommen Online-Unterstützungserklärungen?

Am 11. Oktober soll die Wiener Gemeinderatswahl über die Bühne gehen, das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) vorvergangene Woche an. Bis dahin sind aber noch einige Fragen zu klären. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass bis dahin die Prä-Corona-Normalität wieder hergestellt sein wird, was Konsequenzen von Wahlkampf bis Stimmabgabe mit sich bringt.

Manche dieser Fragen können noch etwas warten, andere bedürfen aber bereits früher einer Klärung – allen voran jene nach der Sammlung der für einen Wahlantritt erforderlichen Unterstützungserklärungen. Jede derzeit nicht im Gemeinderat vertretene Liste muss auf Landesebene 100 Unterschriften in jedem der 18 Wahlkreise sammeln, für die Bezirksvertretungswahlen sind noch einmal 50 Unterschriften pro Bezirk fällig.

Macht in Summe 2.950 Unterschriften für einen Antritt auf allen Ebenen, die voraussichtlich im August gesammelt werden müssen – übrigens auch von der neuen Strache-Liste Die Allianz für Österreich (DAÖ). Eine schnelle Unterschrift reicht aber nicht; die Unterstützung muss auf dem Gemeinde- bzw. magistratischen Bezirksamt beurkundet werden.

Neos springen Kleinen bei

Erste Listen wie „Links“, die Bierpartei oder die "Migrantenliste" SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) forderten in den vergangenen Wochen bereits die Möglichkeit, die Unterstützungserklärungen digital abgeben zu können, um auch in Zeiten des Corona-bedingten Social Distancing eine Chance zu haben.

Unterstützung bekommen sie nun von den Neos: Die Liberalen werden in der Landtagssitzung am heutigen Mittwoch einen Antrag auf Änderung der Gemeindewahlordnung einbringen, durch die „eine Regelung der Abgabe von unterstützungserklärungen in digitaler Form mittels Handysignatur ermöglicht werden“ soll, wie es in dem dem KURIER vorliegenden Text heißt.

Es sei „eine Frage der Fairness, kleineren Gruppen und Parteien den Zugang zur Gemeinderatswahl gerade in diesen Zeiten so gering wie möglich zu machen“, begründet Klubobmann Christoph Wiederkehr die Initiative.