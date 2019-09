Parteien künftig online unterstützen? Gesetzestext vorgelegt

Vielmehr muss das entsprechende Formular besorgt, ausgefüllt, von der zuständigen Gemeinde bestätigt und danach an die Partei übermittelt werden. Diese muss die Unterstützungserklärungen am Ende gesammelt an die Wahlbehörde übermitteln. Es ist also relativ kompliziert.

Nun wird bereits länger gefordert, dieses Prozedere zu vereinfachen - vor allem, weil es technisch sehr einfach möglich wäre. Es müsste nur das bereits bestehende Verfahren der Online-Unterstützung von Volksbegehren adaptiert werden, dann könnten Parteien per Handy-App und digitaler Signatur unterstützt werden.

Konkreter Gesetzesvorschlag

Der jüngste Vorstoß dahingehend kommt nun von der Partei "Der Wandel". Die hat es aktuell zwar auch im bestehenden System geschafft und kandidiert bei der kommenden Nationalratswahl bundesweit. Dennoch will "Der Wandel" eine Änderung des Systems erreichen und legt dazu nun auch einen konkreten Gesetzestext sowie einen begleitenden Offenen Brief an alle Parlamentsfraktionen bzw. deren Klubobleute vor.

Der "weder zeitgemäße noch bürgerfreundliche bürokratische Prozess" sei besonders bei vorgezogenen Wahlen "für kleine oder neue Parteien schwer bis kaum zu überwinden" und stehe "in keinem Verhältnis zu jenem der Parlamentsparteien, die lediglich die Unterschriften von drei Abgeordneten benötigen", heißt es darin.

Zusätzlich sollten alle Menschen, unabhängig davon, ob sie "auf Urlaub oder bettlägerig sind, zu Amtszeiten oder im Ausland arbeiten" das Recht haben, "Einfluss darauf zu nehmen, wer bei einer Wahl antreten darf", wird in dem Schreiben argumentiert. Dieses Recht werden ihnen jedoch "bis heute verwehrt".

Weil sich alle Fraktionen in der Vergangenheit aufgeschlossen gegenüber einer Umstellung auf digitale Unterstützungserklärungen gezeigt hätten, schließt "Der Wandel" daraus, dass offenbar "nur mehr der Gesetzesvorschlag" fehlt und legt einen solchen nun vor.