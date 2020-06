Wien wählt am 11. Oktober

Allerdings birgt der Oktobertermin auch Gefahren.Vor allem die Landtagswahlen in Oberösterreich und der Steiermark könnten Häupl in die Bredouille bringen. In beiden Bundesländern werden starke Verluste der SPÖ bei gleichzeitigen Zugewinnen der FPÖ prognostiziert. Dieser Trend könnte sich auch auf Wien übertragen.

Der Song Contest im Mai dürfte in den Überlegungen Häupls doch weniger Rolle spielen, als bisher angenommen. „Auch weil dieses Thema die Zielgruppen der SPÖ – also Arbeiter in Favoriten und Simmering – nicht interessiert“, sagt Hofer.

„Ich habe immer gesagt, wir wählen zum vorgesehen Termin im Oktober, und jetzt ist es so“, stellt indes Häupl klar. „Wir haben in der Umsetzung des Wahlprogramms noch einiges zu erledigen. Daher ist der Termin im Oktober gut.“ Auf der Agenda stünden noch Beschlüsse im Verkehrsbereich, der Flächenwidmung, im Bereich Wohnbau oder die Umsetzung der Spitalsreform. „Die Umfragen haben gezeigt, dass die Wiener keine Vorverlegung der Wahl wollen“, ergänzt Parteimanager Niedermühlbichler.

Von einer „guten Entscheidung“ spricht auch Vassilakou. Dass jetzt ein langer Wahlkampf bevorsteht, sieht sie nicht als Problem: „Unter Wahlkämpfen leidet niemand. Außer diejenigen, die sie machen müssen.“

Kritik kommt von der Opposition: „Beim Wahltermin ist es offenbar wie bei den Schweizer Franken-Krediten: Unangenehme Dinge werden so lange wie möglich in die Zukunft hinausgezögert“, sagt ÖVP-Chef Manfred Juraczka. „Angesichts der wirtschaftlichen Probleme dieser Stadt sind acht Monate Wahlkampf weder der Bevölkerung noch dem Stadtbudget zumutbar.“ Ähnlich auch die FPÖ: „Rot und Grün wollen keinesfalls von den Trögen der Macht ablassen und stattdessen die Wiener bis zum letzten Tag schröpfen“, sagt FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache.