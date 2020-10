Elektrisierender Strache will Falco Konkurrenz machen

Weiters wünscht man sich in Wien Sonderwirtschaftszonen nach polnischem Vorbild, um Betriebsansiedlungen zu fördern. In diesen Zonen müsse es Steierbefreiung und eine Reduktion der Bürokratie geben, so Strache. Bis zu 70 Prozent des Investitionsvolumens „von mindestens 200.000 bis 300.000 Euro" seien zu fördern.

Im Bildungsbereich fordert der Spitzenkandidat kostenfreie Tablets für alle Schüler, um etwa Homeschooling zu erleichtern. In den Klassen sollten zudem maximal 30 Prozent der Schüler eine andere Umgangssprache alds Deutsch haben dürfen.

Fest der Freiheit

Am 7. Oktober lädt das Team HC Strache ab 16 Uhr zum „Fest der Freiheit" auf den Viktor-Adler-Markt. Beim offiziellen Wahlkampfausklang werde man natürlich auch die „überbordenden Angst und Panik verbreitenden Corona-Maßnahmen der Bundesregierung kritisieren", kündigt Strache an. Auf Wunsch würden aber Schutzmasken ausgegeben.

Das Team HC Strache muss am 11. Oktober die Fünf-Prozent-Hürde überspringen, um Mandate im Landtag und Gemeinderat zugesprochen zu bekommen. Umfragen lassen vermuten, dass ein Einzug knapp werden könnte. Zuletzt hieß es, Strache könne vier bis fünf Prozent erlangen.

Für Generalsekretär Höbart sind das „sogenannte Umfragen“: „Da versucht man, uns künstlich in den Keller drücken.“ Allein in Social-Media-Kanälen, in die man 5.000 bis 7.000 Euro an Wahlkampfgeld investiert habe, habe man bis dato 400.000 Interaktionen verzeichnet.