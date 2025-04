In der Hochburgen-Grafik erfahren Sie, in welchen Bezirken und Grätzln die zur Wahl angetretenen Parteien besonders viele Wählerinnen und Wähler für sich begeistern konnten. Dabei können sie nach bestimmten Parteien und bestimmten Bezirken, Grätzln und Sprengeln filtern.

Wien-Wahl 2025: Hochburgen der Parteien

In dieser Grafik können Sie sich im Detail ansehen, in welchen Grätzln und Sprengeln Wiens Parteien besonders häufig gewählt werden. Je dunkler der Bereich eingefärbt ist, desto mehr Stimmen wurden für die Partei in diesem Bereich abgegeben.

Gleichzeitig lässt sich so erkennen, in welchen Regionen Parteien weniger Wähler und Wählerinnen für sich begeistern konnten. Diese Regionen sind am hellsten eingefärbt in der Karte.

Über das Dropdown-Menü können Sie zwischen den Parteien wechseln, die zur Wien-Wahl 2025 angetreten sind.