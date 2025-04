Als klar wird, dass sie von der ÖVP stammen, postet Landesgeschäftsführer Peter Sverak über die eigene Kampagne auf der Social-Media-Plattform X: „Wann hört die ÖVP Wien endlich auf mit dem Bitte, pssst“ – später wird er das als „paradoxe Intervention“ bezeichnen. Kurz danach landet Sverak in einem Beitrag der Satire-Sendung Willkommen Österreich, nach einem leicht skurrilen Auftritt auf einer Pressekonferenz, bei der er eine Weltneuheit ankündigte: einen Folder mit Spitzenkandidat Mahrer am Cover.

Verärgerung

Wirklich geärgert habe sich Sverak bisher nur über die Sache mit den Wahlplakaten, weil die von intern torpediert wurden. Man habe sich schon vor dem Leak selbst eingestanden, dass einige der Sprüche eigentlich keinen Sinn ergeben“.

Andere sind trotzdem geblieben und sind nicht minder umstritten. „Deutsch ist Pflicht, Habibi“ zum Beispiel.

Auffallen um jeden Preis ist aber nicht überall der Fall, denn auch die aufmerksamkeitsheischendste Kampagne hat Grenzen. Während die „Habibi“-Plakate etwa sehr wohl in Favoriten hängen, sucht man sie in der Inneren Stadt vergebens. Die bürgerliche Klientel will man mit der „paradoxer Intervention“ also nicht verschrecken.