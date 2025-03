Trennlinien entschärfen: Der Mikrokosmos Margareten

Auf der Reinpi

In dieser Zeit wurde auch die Neugestaltung des unteren Teils der ehemals in beide Richtungen befahrbaren Reinprechtsdorfer Straße abgeschlossen, die lange Zeit als verramschter Schandfleck des Bezirks galt. Heute präsentiert sie sich auf den unteren 400 Metern mit deutlich verbreiterten Gehsteigen, Begrünung, Bäumen, Sitzbänken und einem Radweg. Außerdem ist sie zur Einbahn stadtauswärts geworden.

An einer Straßenecke steht Hannelore, in der einen Hand ein Sackerl Äpfel, in der anderen eine Zigarette. Sie wirkt deutlich jünger als ihre 83 Jahre. Die hat sie, mit wenigen Unterbrechungen, fast durchgehend im Bezirk verbracht. „Auch meine Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind in Margareten geboren und aufgewachsen“, erzählt sie. Wie ihr die neue Reinpi gefällt? Das neue Grün findet sie schön – die Gehsteige aber zu breit, das gehe auf Kosten des Verkehrs und es kommt ihrer Beobachtung nach oft zu Staus.