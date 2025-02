Keine Wiederkandidatur für Janković: Neuer Spitzenkandidat in Margareten

Am Montag wurde durch den Bezirksausschuss ein anderer Spitzenkandidat für die SPÖ Margareten ins Rennen geschickt.

Der bisherige Bezirksrat und Vorsitzende der Kommission für Wirtschaft, Arbeit und Partizipation Christoph Lipinsk wird nun Listenplatz 1 bei der Wien-Wahl am 27. April einnehmen.

Weitere Änderungen betreffen Stephan Auer-Stüger. Er musste durch die Abstimmung seine Position als Gemeinderatskandidat an Bezirksrätin Alexandra Rezaei, abtreten, wie MeinBezirk berichtete.

"Mein Herz schlägt weiter für Margareten"

"Manchmal verlaufen Dinge anders, als man es sich wünscht. Ein Teil der SPÖ Margareten hat entschieden, mich nicht erneut als Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahl am 27. April aufzustellen", teilte die Noch-Bezirksvorsteherin in einem Statement auf Facebook mit. Die Entscheidung nehme sie mit "großem Bedauern zur Kenntnis", so Janković weiter.