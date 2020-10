Wahlvormittag in Wien: Von der Dekorationsstätte zur Weinschenke

Und bis 9 Uhr konnte man seine Wahlkarte noch in einen der 1.100 Briefkasten werfen. Die Post hat dafür zusätzliches Personal abgestellt und mehr als 40 zusätzliche Briefkästen an stark frequentierten Stellen – wie etwa am Naschmarkt – aufgestellt. Dort sah man am frühen Morgen nur mehr einzelne Personen, die noch schnell und anonym, die Wahlkarte einwarfen. Die Briefkästen wurden mit Aufklebern ausgestattet, auf denen der letzte Entleerungszeitpunkt für die fristgerechte Briefwahl zu finden ist.

Außergewöhnliches Wahllokal

Viele gingen also doch noch zur Urne in den insgesamt 1.494 Wiener Wahllokalen. So manches dieser Wahllokale findet man an außergewöhnlichen Orten. Der KURIER besuchte vier davon: eine Theaterwerkstätte, eine Bücherei, eine Baumschule und zu guter Letzt, eine Weinschenke.