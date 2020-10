Wahl-Reportage: Wien mit Maske an der Urne

Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine Ehefrau waren schon wählen. Als einziger der Spitzenkandidaten der größeren Parteien wählt Ludwig in einem Wahllokal. Einer Schule in der Irenäusgasse in Wien-Floridsdorf.

Ludwig ist am Wahltag schon um 4.30 Uhr aufgestanden. Die Zeit bis zum Abend will er mit Besuchen bei Institutionen verbringen, die sich in der Krise hervorgetan haben.