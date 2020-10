Jüngster Wien-Wahl-Kandidat will Physiker werden

Emil Schüchner ist im April 18 Jahre alt geworden. Normalerweise lieben es junge Menschen in diesem Alter auszugehen, das Leben zu genießen. Natürlich, in Zeiten von Corona, ist diese Lebenslust etwas getrübt, aber dennoch ist Emil Schüchner ein wenig anders, als die Meisten.

Er trat dieses Jahr für die SPÖ bei der Wien-Wahl an. "Das Ergebnis in Wien zeigte, dass die linken Parteien stark sind. Enttäuschend war die Wahlbeteiligung", kommentierte er, wie ein Profi, das Ergebnis im KURIER-Talk.

Auf Platz 179: Kein Amt in Sicht

"Es ist unwahrscheinlich bis unmöglich, dass man auf so einer Position einen Platz bekommt", betont er. Sein Name befand sich bei der SPÖ-Wahlliste auf Platz 179. Aber seine Absicht war es, junge Menschen für Politik zu motivieren. "Ich finde es ist wichtig, dass sich junge Menschen in die Politik einbringen", ergänzt er, "auch ehrenamtlich und nicht nur beruflich". Er selbst strebe in den nächsten fünf Jahren aber kein politisches Amt an.