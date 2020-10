Arzt erteilt Anschober Betretungsverbot in seiner Ordination

Ob Gesundheitsminsiter Rudolf Anschober (Grüne) je einen Fuß in die Ordination des Wiener Chrirurgen Friedrich A. Weiser gesetzt hätte, ist unklar. Doch darum geht es auch nicht. Dem Mediziner geht es um eine Entschuldigung. Und bis es die gibt, erteilt er Anschober kurzerhand ein Betretungsverbot in seiner Liesinger Gruppenpraxis.

Hintergrund dieser drastischen Aktion sind einige angebliche "Falschaussagen" des Ministers bei seinem Vortrag anlässlich des Forums Alpbach, erklärt Weiser in einer Stellungnahme. "In einer Online-Grußbotschaft hatte er die Apotheker für ihren Einsatz während des Lockdowns gelobt und gleichzeitig kritisiert, dass viele Ärzteordinationen in der Zeit einfach zugesperrt hätten", schreibt der Mediziner.

Das sei aber "völlig an den Tatsachen vorbei" gewesen. Die Daten - zu denen auch der Gesundheitsminister Zugang habe - würden beweisen, dass 9 von 10 Kassenordinationen zur Zeit des Lockdowns geöffnet waren, meint der Arzt. Und das trotz anfangs untauglicher Schutzausrüstung, fehlender Testmöglichkeiten und "somit vollem Infektionsrisiko für Arzt, Mitarbeiter und andere Patienten".