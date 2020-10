Anschober: "Haben Maßnahmen in der Schublade"

Von Anschober gab es grundsätzliches Lob für die Arbeit der Ampelkommission. Diese mache einen "herausragenden Job", sagte der Gesundheitsminister. Mittlerweile würden auch viele andere europäische Länder diskutieren, eine derartige qualitative Analysemethode einzuführen.

"Maßnahmen in der Schublade"

Momentan liege der Fokus der Pandemiebekämpfung darum auch auf regionalen Maßnahmen, allerdings habe man "verschiedene Maßnahmen in der Schublade". Welche das sind, wollte Anschober nicht kommentieren, es könne jedoch durchaus sein, dass in zwei oder drei Wochen auch bundesweit nachgeschärft werde.

Auch Gerüchte über mögliche Schulschließungen wollte Anschober nicht kommentieren.

Gros der Infektionen in der Freizeit

Die meisten Infektionen ließen sich nach wie vor auf die drei Bereiche Haushalt, Freizeit und Arbeit zurückführen, berichtete Herzog. Die "Geschichten im Hintergrund" der jeweiligen Cluster zu erzählen sei eine Aufgabe, die noch vermehrt erfüllt werden soll - diese würden nämlich anschaulich zeigen, wo die Infektionen momentan passieren.

So habe es einen Cluster im Burgenland gegeben, der in der Kantine nach einem Fußballspiel seinen Ausgang genommen hat. In Tirol habe wiederum eine Tauf-Feier einen Cluster ausgelöst, der sich bis nach Salzburg ausgebreitet hat. Und der momentan wohl "berühmteste Cluster" sei der rund um einen Almabtrieb im Bezirk Hermagor in Kärnten, der zu insgesamt 49 Infizierten führte. der Indexfall sei hier ein junger, symptomloser Erwachsener gewesen, der am Tag des Almabtriebs in einem Gasthaus zugegen war und am Tag danach auch noch eine Geburtstagsfeier besucht hatte.

Keine Gefahr in der Schule

Man habe sich zu Schulbeginn auch gezielt die Infektionen bei den Unter-25-Jährigen angeschaut, berichtete der Leiter der Ampelkommission. Das Ergebnis: Es gebe keinen Beleg dafür, dass sich viele in der Schule anstecken. Zwar gebe es natürlich eine Zunahme der Bildungscluster, doch würde das Virus von außen, bei den Jüngeren vielfach auch von Lehreren, hereingetragen.

Hinsichtlich der Symptomatik gebe es aber einen "klaren Unterschied" zwischen Über- und Unter-15-Jährigen: Letztere seien vielfach asymptomatisch, die Über-15-Jährigen wiesen hingegen eine "deutlich höhere Symptomatik" auf.

Und während sich die Jüngeren vorwiegend im Haushalt anstecken, verschiebt sich dieses Verhältnis bei den Älteren in Richtung Freizeit. Für Herzog sind das wichtige Erkenntnisse und "zentral für die Entscheidungen, die wir treffen".