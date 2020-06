Wien-Wahl 2015: Eine Braut, zwei Bräutigame

Neuauflage

Noch spannender ist allerdings die Frage, wer der beiden künftig den Juniorpartner derspielen darf. Denn einevonist alles andere als eine ausgemachte Sache. Während die Grünen auf die Umsetzung fast aller ihrer Prestigeprojekte verweisen können, hat derdie Koalition ganz offensichtlich nicht gutgetan: In Umfragen ist sie längst auf unter 40 Prozent abgerutscht. Vor allem die roten Funktionäre in den großen Flächenbezirken murren über die grüne Verkehrspolitik, die der Basis zuwiderläuft. Und seit zuletzt Vizebürgermeisterindieöffentlich in Sachen Wahlrechtsreform unter Druck gesetzt hat, hängt der Haussegen endgültig schief.

Eine Chance für die ÖVP, die für die SPÖ wohl einen wesentlich bequemeren Regierungspartner abgeben würde. "Die ÖVP will unbedingt in eine Regierungsbeteiligung", analysiert der Politologe Peter Filzmaier. Sie sei die einzige Chance auf einen nachhaltigen Veränderungsprozess innerhalb der Schwarzen, die in Wien angesichts der neuen Konkurrenz durch die Neos zu einer Kleinpartei zu schrumpfen drohen. In Zeiten von Rekordarbeitslosigkeit und -verschuldung wird sie versuchen, ihre Wirtschaftskompetenz hervorzustreichen.