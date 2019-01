Wien: Waffenverbotszonen gelten ab Freitag

Ab 1. Februar treten die zwei angekündigten Waffenverbotszonen am Praterstern und am Franz-Josefs-Kai beim Szenelokal Flex auf beiden Seiten des Donaukanals in Kraft. Laut Polizei dienen diese Verbotszonen "der möglichsten Vorbeugung von gefährlichen Angriffen".

Die Orte seien wegen der dortigen Häufung von Delikten mit Waffen und von polizeilichen Interventionen sowie nach mehreren Sicherstellungen ausgewählt worden.