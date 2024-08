Wien-Währing: Vermummte ließen Luft aus den Reifen von 30 Autos

Vermummt und mit Handschuhen dürften jene Unbekannten in der Nacht auf Dienstag in Wien-Währing zur Tat geschritten sein: Dienstagfrüh jedenfalls hatten 30 Pkw rund um Gersthof platte Reifen.

Markus G. ist einer der Betroffenen. "Der hintere Reifen meines Autos war komplett ausgelassen", schildert er. An seiner Windschutzscheibe hing ein Zettel - der der Nachbarin aufgefallen war. "Sie hat mich darauf angesprochen, dachte an einen Strafzettel", schildert G. Doch es war ein Schreiben der Gruppierung, die sich "Tyre Extinguishers" nennen. "Nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto", ließen sie die Autobesitzer wissen.

Markus G. nimmt es dennoch persönlich: "Ich fahre einen 3-Tonnen-Hybrid. Und ich habe mich bewusst für einen Hybrid entschieden, der 3 Liter in der Stadt braucht."