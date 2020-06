Großes Zittern vor der Polizeireform

In Währing ist man besorgt: Weil das Innenministerium die Schließung von Polizeiinspektionen plant, fürchtet Bezirksvorsteher Karl Homole (VP) um den kleinen Posten in der Schulgasse 88. Und auch in der Nachbarschaft ist so mancher beunruhigt. Nicht zuletzt, weil in dem Grätzel sechs Schulen, drei Kindergärten sowie die Obdachlosen-Hilfseinrichtung „ Gruft II“ situiert sind.

Zurzeit ist es zwar noch reine Spekulation, ob die Schulgasse betroffen sein wird. Doch zur Sicherheit bat Homole Ministerin Johanna Mikl-Leitner (VP) und Bürgermeister Michael Häupl (SP) schriftlich, von einer Schließung Abstand zu nehmen. Antworten hat er bis dato keine bekommen.

„Das Problem ist, dass wir schon jetzt zu wenig Beamte im Bezirk haben“, sagt der langjährige Bezirkschef. „Seit 25 Jahren wird der Soll-Stand nicht erreicht. Ein paar Dutzend Beamte fehlen uns.“ Dass die angekündigte Reform mehr Beamte bedeutet, bezweifelt er sehr. „Das hat’s bisher unter jedem Innenminister geheißen.“

Da es in dem Bezirk mit mehr als 48.000 Einwohnern ohnehin nur drei Polizeiinspektionen gibt, will Homole auf keine einzige davon verzichten. Schon gar nicht auf die in der Schulgasse.