Wien-Währing: 31-Jähriger hortete in Wohnung ein Kilogramm Drogen

Bei Ermittlungen gegen eine nigerianische Tätergruppe hat die Wiener Polizei am Donnerstag einen 31-Jährigen festgenommen, der in einer Wohnung in Gersthof als Zwischenlager 830 Gramm Heroin sowie 170 Gramm Kokain gehortet hatte.

Bei einer weiteren Durchsuchung wurden 3.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der dortige Mieter ist vorerst noch flüchtig, berichtete die Polizei am Samstag.

