Wien von U-Bahnstation zu U-Bahnstation: Wie lange man zu Fuß braucht

Gerade in diesen schwierigen Zeiten tut Bewegung an der frischen Luft gut und kann für einen Ausgleich sorgen. Spazierengehen und Fahrradfahren ist auch während des Lockdowns erlaubt. Um tägliche Bewegung in den Alltag zu integrieren, kann man etwa Öffi-Fahrten teilweise durch Spaziergänge oder Radfahrten ersetzen.

Die städtische Mobilitätsagentur, die das Gehen und das Radeln in Wien fördert, hat aus diesem Grund eine Karte veröffentlicht. Diese zeigt, wie lange man braucht, wenn man die Strecke zwischen zwei U-Bahn-Stationen spazierend bewältigt.