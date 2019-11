Wien: Tobender Betrunkener schlug mit dem Kopf eine Glasscheibe ein

Zu einem Polizeieinsatz in Wien-Donaustadt kam es am Sonntagnachmittag wegen eines tobenden 35-Jährigen. Der Mann teilte den Beamten mit, er habe gerade mit dem Kopf die Glasscheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen. Er wies auch eine entsprechende Kopfwunde auf.

In der Folge bedrohte und bespuckte er die Polizisten. Gegenüber der verständigten Rettung verhielt er sich ebenfalls aggressiv, weshalb die Exekutivbeamten ihn festnahmen. Im Arrestantenwagen brachte die Polizei den Mann in ein Krankenhaus. Der eindeutig Betrunkene ließ sich auch im Spital nicht beruhigen, was die Untersuchung deutlich erschwerte.

Nach der Versorgung seiner Kopfwunde wurde er wieder der Polizei übergeben.