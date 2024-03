Erster unterirdischer Stadtwanderweg führt durch Wiental-Kanal

Möglich ist die Besichtigung aufgrund der einmal im Jahr stattfindenden Reinigung und Inspektion des Wiental-Kanals. "Am Ende dieser Arbeiten, kurz bevor wir ihn wieder in Betrieb nehmen, bietet sich diese einmalige Gelegenheit“ erklärt Wien Kanal-Direktor Andreas Ilmer .

Die 1,2 Kilometer lange und 35 Meter tiefe Strecke beginnt im 1. Bezirk am Karlsplatz beim Girardipark und endet im Ernst-Arnold-Park im 5. Bezirk. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig, die Tour kann nur bei trockenem Wetter stattfinden.

Der Wanderweg führt zunächst 202 Stufen bis in das 7. Untergeschoß unter dem Karlsplatz. Über eine Schleuse und eine Rampe gelangt man in 35 Meter Tiefe in das 7,5 Meter große Kanalrohr unter dem Wienfluss.

Unter dem Wienfluss geht es zunächst in Richtung Westen, vorbei an der Einmündung des Ottakringerbachs. Sie ist die größte von drei Zuläufen in diesem Abschnitt und liefert bei Starkregen bis zu 30.000 Liter Abwasser pro Sekunde.

Ein Blick zum Tunnelstich

Weiter geht es bis zum Getreidemarkt, wo der Tunnel parallel zur 23 Meter höher liegenden U4 verschwenkt. Unter dem Naschmarkt geht es weiter bis zum Majolikahaus, dem berühmten Bauwerk Otto Wagners.

Der Weg führt außerdem an dem Punkt vorbei, wo bis 2026 der Anschluss eines neuen Bauabschnittes an den bestehenden Kanal anschließen soll. Der Tunneldurchstich ist in einer eindrucksvollen Animation zu sehen.