Warum die autofreie Innenstadt in Wien bald Realität sein könnte

Nach Jahren des Wartens ist es Donnerstagnachmittag soweit: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) wird die – von seinen Wiener Kollegen lang ersehnte – Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) präsentieren. Die darin behandelten Themen dürften gesetzt sein, die Wiener Stadtregierung erwartet sich einiges davon. Eine Vorschau.

Verkehrsberuhigte Innenstadt Eine Ära geht zu Ende, wenn Hankes Neuerungen den Weg für die verkehrsberuhigte Innenstadt ebnen, nämlich die Ära des Streits darüber. Und davon ist auch auszugehen: Der Verkehrsminister hat bereits im April verkündet, dass mit der Novelle der StVO das kamerabasierte Zufahrtsmanagement für Innenstädte ermöglicht werden soll.

Kameras, so das lang geforderte Konzept, sollen Kennzeichen etwa bei der Einfahrt in den ersten Bezirk fotografieren. Wer nicht dort wohnt oder in eine Garage fährt, muss nach 30 Minuten den Bezirk verlassen. Einer technischen Machbarkeitsstudie, die allerdings bereits etwas in die Jahre gekommen ist, geht hervor, dass so täglich bis zu 15.700 Einfahrten verhindert und die Stellplatzauslastung um fast ein Viertel reduziert werden könnte. Besonders goutieren dürfte den neuen Versuch Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ), die sich mit Hankes Vorgängerin, der ehemaligen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne), eine medienwirksame Auseinandersetzung geliefert hatte. Gewessler hatte zwar auch eine StVO-Novelle vorangetrieben, sei aber auf dem Standpunkt geblieben, dass die Kameras bei Demos wegen datenschutzrechtlicher Bestimmungen auszuschalten und zu verhängen seien. Das quittierte Sima mit einem erbosten „Die Kameras wären mehr aus- als eingeschaltet“.

Wien hat übrigens nicht allein für eine praktikablere Lösung gekämpft. Mehr als 25 Städte, darunter St. Pölten, Leoben und Linz, waren der Hauptstadt beigesprungen, mit dem Ziel, die diversen Stadtzentren zu verkehrsberuhigen. Sollte die ersehnte Novelle tatsächlich 2026 in Kraft treten, wird eine Umsetzung dennoch dauern. Einer europaweiten Ausschreibung würden bauliche Maßnahmen folgen müssen. Vor 2028 sei darum nicht mit einer autofreien City zu rechnen, hieß es im April. E-Mopeds müssen runter von den Radwegen Mehrere Bundesländer überzeugen konnte Wien auch mit seiner Forderung, Elektro-Mopeds von den Radwegen zu verbannen – auch deshalb weil sich die Situation im Verkehr gefährlich zuspitzte. Künftig sollen die bis zu 80 Kilogramm schweren Vehikel, die derzeit noch als Fahrräder gelten (so sie die maximale Geschwindigkeit von 25 km/h nicht überschreiten) deshalb nur noch auf den Straßen unterwegs sein dürfen. Damit brauchen sie auch ein Kennzeichen – und die Fahrzeugnutzer zudem eine Versicherung. Hier hat sich Sima – seit einiger Zeit passionierte Radlerin – persönlich ins Zeug geworfen und immer wieder die gefährlichen Begegnungen zwischen den tatsächlich in die Pedale tretenden Radlern und den gasgebenden E-Moped-Fahrern angeprangert. Noch dazu, weil Letztere oft aufgemotzt und deutlich schneller als 25 km/h unterwegs sind – und das teilweise auf den ausgebauten Wiener Rad-Highways. „Dafür haben wir das aber sicher nicht gemacht“, mokierte sich Sima bereits 2024.

