Wien: 17.000 Strafen für falsch abgestellte Leih-E-Scooter

Seit dem Inkrafttreten von Strafen für widerrechtlich abgestellte Leih-E-Scooter hat die Stadt Wien mehr als 17.000 derartiger Bußen verhängt. Das berichtete der ORF Wien am Dienstag auf seiner Homepage.

Die Regeln traten am 19. Mai in Kraft, seither dürfen die Leih-Scooter von vier Anbietern nur mehr in fixen Anmiet- bzw. Abstellflächen, bei Fahrradständern oder auf der Parkspur abgestellt werden. Das Gefährt auf dem Gehsteig zu parken ist strafbar und kostet 25 Euro.

➤ Mehr zum Thema: Leih-E-Scooter in Wien - Ab 1. September gelten strengere Regeln