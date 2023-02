Wien stockt Betreuungsplätze in "Summer City Camps" auf

Anmeldung per Code

Auch der Anmeldemodus wird neu organisiert, nachdem das Buchungssystem im vergangenen Jahr überlasteten war. Ab dem 20. April können Betreuungsplätze über eine 2-Phasenbuchung reserviert werden. Die erste Phase der Buchung ist offen für Kinder von 6 bis 10 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine öffentliche ganztägig geführte Volksschule besuchen.

Obsorgeberechtigte bekommen in der Schule einen Code, mit dem sie Zugang zur Online-Buchung über www.ferieninwien.at erhalten. So soll sichergestellt werden, dass insbesondere Berufstätige und AlleinerzieherInnen bei der Platzvergabe berücksichtigt werden. Die Anmeldung für das Programm für Kinder mit Behinderung von 6 bis 14 Jahren startet ebenfalls am 20. April, hier ist keine Codeeingabe erforderlich.