Wien: Speakers’ Corner statt Ringstraßen-Demo

Trefelik verweist auf Zahlen, die die KMU-Forschung im Jahr 2016 einmalig für die Kammer erhoben hat: An 37 Tagen sei der Ring 2016 zumindest teilweise gesperrt gewesen (davon 19 Mal an Samstagen). Rund 35 Millionen Euro pro Jahr würden dem Wiener Handel durch Demos entgehen. An jenen Tagen, an denen Demos stattfinden, würden die Geschäfte 80 Prozent Umsatzrückgang verbuchen. Das habe schon 120 Menschen ihren Arbeitsplatz gekostet.

Doch laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung des Neos-Abgeordneten Nikolaus Scherak an Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) war die Ringstraße im Vorjahr schon deutlich seltener gesperrt.

Konkret gab es Sperren an 26 Tagen – 22 Mal an Einkaufstagen (davon 8 normale Werktage und 14 Samstage), 4 Mal an Sonn- und Feiertagen. Darunter waren Großveranstaltungen wie die Maifeierlichkeiten der SPÖ am 1. Mai oder die Sperre für die Leistungsschau des Heeres zum Nationalfeiertag.