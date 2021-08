Wien-Simmering: Zwei Festnahmen nach Diebstahlsversuch

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Männer in der Nobilegasse in Wien-Simmering, wie sie an einem Fenster eines Geschäftes hantiert haben.

Die zwei Jugendlichen sollen in das Geschäft eingedrungen und nach einiger Zeit herausgekommen und geflüchtet sein. Die Polizei konnte die 18- und 20-Jährigen unweit vom Geschäft anhalten.

Bei den zwei jungen Männern wurde ein Messer gefunden, vermutlich das Tatwerkzeug. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen.