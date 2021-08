Mutmaßlicher Dealer verschluckt Suchtmittel nach Verkaufversuch

Am Montagnachmittag führten Beamte der Bereitschaftseinheit der Wiener Polizei Schwerpunktkontrollen am Matzeleinsdorfer Platz in Wien-Margareten durch. Bei einer der Kontrollen wurden sie auf einen Mann aufmerksam, der offenbar versucht hatte, Suchtmittel zu verkaufen.

Als der Verdächtige aus Nigeria auf die Polizisten aufmerksam wurde, verschluckte er einige der verpackten Suchtmittelkugeln. Die Beamten stellten bei dem 41-Jährigen in Folge weitere Kugeln mit Kokain sicher. Er wurde sofort festgenommen.

Röntgen zur weiteren Abklärung

Um abzuklären, ob und wie viel Kokain der Mann verschluckt hatte, wurde er zum Röntgen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Röntgenaufnahmen offenbarten verdächtige Gegenstände, vermutlich verschluckte Suchtmittel, im Magen des Tatverdächtigen. Der amtsbekannte Mann wurde in eine Justizanstalt gebracht.

