Wien-Simmering: Zehnjähriger von Straßenbahn angefahren

Die Fahrerin einer Straßenbahn fuhr am Freitag gegen 16.45 Uhr in der Geiselbergstraße in Richtung Kaiserebersdorf, als 23-jährige Frau mit ihrem zehnjährigen Neffen die Straße vor einem neben den Gleisen stehendem Lkw überqueren wollte.

Die Straßenbahnfahrerin leitete eine Notbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem Buben. Der zehnjährige wurde von der Berufsrettung versorgt und in ein Spital gebracht. Er konnte das Spital jedoch noch am selben Tag verlassen und in häusliche Pflege entlassen werden. Die 23-Jährige und die Passagiere der Straßenbahn blieben unverletzt.

