Wiener Waterfront: Seestadt-Weiterbau trotz S1-Verzögerung gestartet

Sonnenblumenfelder und Brachflächen: Während der Süden der Seestadt bereits realisiert ist, herrschte im Norden bisher Stillstand. Nun sind jedoch die Bagger aufgefahren und die ersten Kräne positioniert. Sie ziehen die künftige Waterfront hoch. Bis Ende 2028 entsteht das Quartier Seeterrassen (siehe Grafik unten), realisiert werden drei Projekte: „LIL-Y am See“, „PIER05“ und „Das Seestädter“. Gebaut wird schon das „LIL-Y“, die anderen folgen in den nächsten Monaten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bild links: Verena Richter, Bild rechts: Wien 3420 aspern Development AG / K18.pictures Links: Blick auf die Baustelle der Waterfront. Rechts, wie sie bis Ende 2028 aussehen soll.

Geplant sind 750 Wohnungen, viele davon frei finanziert, beim „Seestädter“ sind jedoch 80 Prozent der Wohnungen gefördert. Gebaut werden auch Büros, Gewerbeflächen und zehn Restaurants mit Gastgärten an der Promenade. Eingeplant sind auch konsumfreie Zonen, Sitzstufen, Liegeflächen und Spielangebote. Das angrenzende Quartier, das Seecarré, das aus acht Projekten bestehen wird, soll ab 2027 errichtet werden. Hier sollen drei Projekte geförderten Wohnbau aufweisen, eines gemischte Wohnformen und weitere drei frei finanziert sein. Zudem kommt eine Garage. Ein Klotz am Bein Beide Quartiere hätten ursprünglich aber noch gar nicht realisiert werden dürfen. Sie waren laut Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) an die fertige Stadtstraße und S1-Spange samt Anschlussstellen West und Ost geknüpft. Die westliche soll die Seestadt an die Stadtstraße, die östliche an die Spange anbinden und am Knoten Raasdorf in die S1, auch Lobautunnel bzw. -autobahn genannt, münden.

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Die Spange soll jedoch erst ab 2029 gebaut und bis 2032 fertig sein. Ohne sie hätten die drei Projekte laut der Auflagen nur bebaut, aber nicht besiedelt werden dürfen. Ein ziemlicher Klotz am Bein der Stadtentwicklung, bedenkt man das politische Hickhack um die umstrittene S1. Ex-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) legte das Projekt auf Eis, Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) lässt es nun doch bauen. Die „Wien 3420 Aspern Development AG“ brachte schon 2023 einen Abänderungsantrag zum UVP-Bescheid ein, um die Baufelder von den Straßen zu entkoppeln. Bedingung für Bau und Besiedelung sollte nur mehr die fertige Stadtstraße inklusive der Anschlussstelle West sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wien 3420 aspern Development AG Eine Drohnenaufnahme, wie es im Norden der Seestadt aktuelle aussieht. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wien 3420 aspern Development AG /K18.pictures Mit der Waterfront soll der Norden der Seestadt weiterentwickelt werden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wien 3420 aspern Development AG /K18.pictures Blick vom Nordwesten auf die zukünftige Skyline der Seestadt. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wien 3420 aspern Development AG / K18.pictures Blick vom Zaha-Hadid-Platz auf die künftige Waterfront. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wien 3420 aspern Development AG / K18.pictures Die künftige Waterfront im Quartier Seeterrassen in der Seestadt.

Letztere baut die Stadt Wien anstelle der Asfinag selbst. Diese ist zu 90 Prozent fertig und soll gemeinsam mit der Stadtstraße 2027 für den Verkehr freigegeben werden. Die Kosten von 70,5 Mio. Euro lässt sich die Stadt vom Bund refundieren. Quartier für Quartier Dem Abänderungsantrag wurde im Spätsommer 2025 stattgegeben. Damit dürfen nun neben den Quartieren Seeterrassen und Seecarré auch vier Baufelder im Quartier „Am Seebogen Mitte“ (in der Grafik noch ausgegraut) realisiert werden. Das Projekt soll schon in diesem Herbst ausgeschrieben werden.