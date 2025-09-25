Lobautunnel: Was gebaut wird, was noch offen ist und die Folgen

Nun soll sie also doch gebaut werden: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) beauftragt die Asfinag mit dem Bau der S1 Wiener Außenringschnellstraße. Allgemein auch als Lobau-Autobahn bzw. -tunnel bekannt. Genau der kommt aber noch nicht, gebaut wird vorerst ein Abschnitt.

Mit dem Entschluss revidiert Hanke die Entscheidung seiner Vorgängerin Leonore Gewessler (Grüne), die das Projekt auf Eis legte. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, es ist aber die richtige. Wir brauchen Lösungen und keine Blockaden“, erklärte Hanke vor Journalisten.