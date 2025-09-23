Lobautunnel: Hanke kann laut Gutachten gar nicht entscheiden

Medien und Politik bedienen gerne das Bild des Politikers, der ein Machtwort spricht und die letzte Entscheidung trifft. Für das umstrittene Projekt der S1-Nordostumfahrung von Wien inklusive Lobautunnel hat auch SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke für Herbst eine Entscheidung angekündigt. Laut einem neuen Rechtsgutachten kann er die aber offenbar gar nicht treffen - oder zumindest nur sehr eingeschränkt. Außerdem: Im weiteren Verfahren gibt es laut Gutachten für den Lobautunnel nur zwei Wege - und keiner würde zu einer Bewilligung führen.

In Auftrag gegeben hat das Gutachten die Umweltorganisation Virus beim Gutachter und Experten für Öffentliches Recht an der Universität Innsbruck, Thomas Müller. Sein Fazit: Hanke muss die 2025 von Ex-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) veröffentlichte "Strategische Prüfung Verkehr" (SP-V) berücksichtigen. Und eben die empfiehlt, das Projekt nicht umzusetzen. Laut Müller hat der Umweltbericht eine rechtliche "Bindungswirkung" und dürfe nicht einfach ignoriert werden. Es gelte ein Umgehungsverbot. Vorerst keine weiteren Genehmigungen Ein weiteres Hindernis für das Straßenbauprojekt: Aktuell prüft der Europäische Gerichtshof (EuGH), ob eine sogenannte Strategische Umweltprüfung (SUP) hätte durchgeführt werden müssen. Laut Müller wäre eine solche verpflichtend gewesen, zumindest für die ab 2006 erfolgten Projektänderungen. Pläne und Programme, die keiner SUP unterzogen wurden, seien auszusetzen oder aufzuheben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © KURIER Grafik

Mit einer Entscheidung vom EuGH rechnet Wolfgang Rehm von Virus frühestens Ende 2026, eher 2027. "Bis zum EuGH-Entscheid dürfen keine weiteren Genehmigungen erteilt werden", erklärt er. Was den Ausgang der Prüfung angeht, ist Rehm zuversichtlich: "Wir haben letzte Woche die Stellungnahme der EU-Kommission bekommen. Die Kommission vertritt dieselbe Rechtsauffassung, wie wir“ so Rehm. Welche Optionen gibt es für das Projekt noch? Stellt der EuGH tatsächlich fest, dass "rechtswidrig" keine SUP durchgeführt wurde, gibt es laut Müller und Rehm zwei Möglichkeiten für das weitere Vorgehen: Bei der von Gewessler eingeleiteten "Strategischen Prüfung Verkehr" (SP-V) fehle ein letzter Schritt, es müsste eine "zusammenfassende Erklärung" veröffentlicht werden. Vereinfacht gesagt, würde die Prüfung damit zur "Strategischen Umweltprüfung" (SUP) werden. Wie bereits erwähnt, muss Gewesslers SP-V berücksichtig werden (Umgehungsverbot), die aber wiederum zu dem Schluss kommt, die S1 samt Lobautunnel nicht umzusetzen. Man tut sozusagen nichts und der Rechtszustand mit fehlender SUP bleibt bestehen. In diesem Fall dürften aber keine neuen Bewilligungen erteilt werden, womit auch kein keine S1 und kein Lobautunnel gebaut werden dürfte.

Sieht man sich alle Faktoren an, unterliegt Minister Hanke mehrfachen Einschränkungen. von Wolfgang Rehm Umweltorganisation Virus