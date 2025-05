Lobautunnel-Studie sieht vor allem mehr Schwerverkehr als Folge des Baus

Variante I – Bau der S1 mit Lobautunnel wie geplant: Mit 2,4 Milliarden Euro ist diese Variante die teuerste der vier geprüften Varianten. Sie habe laut der Studie „Vorteile in der verkehrlichen Abwicklung bei weiterhin hoher Auslastung im bestehenden Straßennetz“, die in Summe zur höchsten Verkehrsbelastung aller Alternativen führt. Kurzfristige wirtschaftliche Effekte seien möglich, „langfristige positive wirtschaftliche Aspekte werden nicht erwartet“. Sie stehe allen nationalen und lokalen Klimazielen entgegen.

Eine neue hochrangige Verbindung würde auch neuen Transitverkehr nach Wien ziehen– etwa jenen bei Bratislava, der heute an Österreich vorbeifährt. Wir würden uns also zusätzlichen Lkw-Verkehr ins Land holen. Und damit stellt sich schon die Frage, ob so ein teures Verkehrsprojekt mit Tunnelbau gerechtfertigt ist.

Welche Alternativen gibt es?

Wir haben zehn möglichen Varianten untersucht, und dann für vier Alternativen eine vollständige Umweltuntersuchung gemacht. Da war schon bemerkenswert, dass jene Variante die stärkste Entlastung der Südosttangente ergeben hat, die die höchste Umweltverträglichkeit aufweist, also ohne Lobautunnel und einem starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der Radinfrastruktur und intensiven verkehrslenkenden Maßnahmen. Da sind wir nur mehr auf rund 160.000 Fahrzeuge täglich auf der Südost gekommen, die stärkste Entlastung unter allen Alternativen. Zudem wäre das die günstigste Variante. Und diese Variante wäre am ehesten im Einklang mit den Umwelt- und Klimazielen der Stadt Wien und des Bundes.

Wer sitzt eigentlich täglich in einem dieser 200.000 Fahrzeuge auf der Südosttangente?

Das ist natürlich ein Mix. Wie in allen Gebieten Österreichs dominiert der lokale und regionale Verkehr, also die Wiener und die Pendler aus dem Umland fahren jeden Tag über die Tangente. Da müssen wir die Alternativen schaffen im öffentlichen Verkehr. Da ist Wien gut, aber es gibt in der Region noch einiges zu tun. Denn gerade wenn sie in Wien Destinationen erreichen wollen, die nicht direkt bei einer U-Bahnstation oder der Schnellbahn liegen, ist man mit den Öffis lang unterwegs. Da ist man im Vergleich mit dem Auto trotzdem noch flott unterwegs, auch wenn man 10 oder 20 Minuten auf der Tangente steht.