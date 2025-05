Die Untere Lobau könnte verdursten: WWF fordert Wasserzuleitung

Während es an der Oberen Lobau gleich zwei Wasserleitungen gibt , die Wasser aus der Neuen und der Alten Donau in die Lobau speisen, gewinnt in der Unteren Lobau der Staub immer mehr die Oberhand. „Der Wasserhaushalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers in der Unteren Lobau ist in einem drastisch schlechten Zustand, der sich auch in Phasen höherer Niederschläge oder kurzer Hochwasserereignisse nicht nachhaltig erholt“, sagt der zur Pressekonferenz eingeladene Hydrologie-Institutsleiter der BOKU, Thomas Hein .

Die Ursache für die voranschreitende Austrocknung liegt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ab 1870 wurde nämlich die Donau aus Hochwasserschutzgründen reguliert. Damit veränderte sich die Dynamik der Auenlandschaft in der Lobau, die zuvor durch ein Wechselspiel von Nieder- und Hochwasser geprägt war. Der Wasserspiegel sank, die Verlandung setzte ein. Eine Entwicklung, die der Klimawandel samt heißer Temperaturen noch verschärft.

Damit aber nicht genug: Die Stadt argumentierte bisher wegen des Trinkwasser-Reservoirs, das sich in der Lobau befindet, gegen eine Wasserzuleitung. Der WWF lässt dieses Argument aber nur mäßig gelten: „Die ausreichende Wasserversorgung der Unteren Lobau wäre ein Win-win-Situation, in der Naturschutz und Trinkwasserversorgung Hand in Hand gehen: Mehr Wasser in den Altarmen bedeutet auch mehr Wasser, das langsam ins Grundwasser versickert“, sagt Stelzhammer.

Stadt prüft Wasserzuleitung

Um die mittelfristigen negativen Auswirkungen der Austrocknung der Lobau auf das Grund- und Trinkwasser abzufedern, müsse laut WWF an der Unteren Lobau zudem eine Wasseraufbereitungsanlage erbaut werden. All diese Maßnahmen müssten in das neue Regierungsprogramm eingeschrieben werden, sagt Stelzhammer. „Ein Weiter-wie-bisher wäre fahrlässig und verantwortungslos.“

Von der Stadt heißt es dazu, dass man sich „der zunehmenden Austrocknung der Lobau bewusst“ sei. Und weiter: „Wien prüft in der kommenden Legislaturperiode die Dotierung (Zuführung von Wasser, Anm.) der Unteren Lobau.“ Laut Wiener Nationalparkgesetz sei die nachhaltige Absicherung der Trinkwassergewinnung dabei aber ebenso wichtig wie die naturschutz- und nationalparkkonformen Ziele, berichtet die Stadt.