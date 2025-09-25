Baustart 2026: Hanke lässt Lobautunnel bauen
Das umstrittene Bauprojekt Lobautunnel, die Wiener Nordostumfahrung, kommt nun doch. Das hat Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten bekannt gegeben.
"Wir brauchen Lösungen und keine Blockaden", so Hanke, für den die Entscheidung nicht leicht war, aber "die Richtige" sei.
Die A23 sei massiv von Stau betroffen. Der Transitverkehr ströme ungebremst durch Wien und das Umland. "Das bedeutet Überlastung, Staus und Lärm, aber auch Abgase", erläutert Hanke. Es gehe ihm dabei auch um die nächste Generation.
2,7 Milliarden Euro kostet der gesamte Bau, der Baustart erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2026. Begonnen wird mit dem sogenannten Freilandabschnitt von Groß-Enzersdorf bis Knoten Süßenbrunn. Alle Genehmigungen liegen laut Hanke vor.
Entscheidung zum Lobautunnel
"Lobau bleibt unberührt"
"Die Lobau bleibt unberührt, kein Bagger wird den Bereich queren, kein Baum wird gefällt", versichert der Minister in Sachen Tunnelbau. Er nehme die Sorgen dazu sehr ernst. Der Tunnelabschnitt beginne vor dem Nationalpark und ende danach.
"Lückenschluss ist alternativlos"
Man habe eine Evaluierung zu Effizienz, ökologisch und sozialer Verträglichkeit in Auftrag gegeben. Das Ergebnis sei eindeutig: "Der Lückenschluss ist alternativlos. Keine Lösung ist keine Alternative. Jede Metropole braucht eine leistungsfähige Umfahrung. Deshalb habe ich entschieden, die S1 an die Asfinag weiterzugeben und durch diesen Beschluss wird die S1 in das Bauprogramm aufgenommen", sagt Hanke.
"Alle Genehmigungen liegen vor"
Für den genannten Abschnitt betragen die Kosten 500 Mio. Euro und liegen laut Hanke alle Genehmigungen vor.
2,7 Mrd. Euro Investition für S1
Die gesamten Baukosten beziffert Hanke auf 2,7 Milliarden Euro. Diese werden gänzlich über die Asfinag finanziert. Der Baustart erfolgt voraussichtlich im Frühjahr 2026, begonnen wird nördlich der Donau mit dem sogenannten Freilandabschnitt von Groß-Enzersdorf bis zum Knoten Süßenbrunn.
"Brauchen kein Wunschdenken"
Sondern Lösungen, die sich nach den Lebensrealitäten der Menschen orientieren, so Hanke. "Alle müssen mitgedacht werden." Dazu zähle auch der dekarbonisierte Personenverkehr. Man investiere 30. Mrd. Euro bis 2030, davon 7 Mrd. Euro in den öffentlichen Verkehr in der Ostregion. "Wir denken also nicht nur an den Straßenbau", sagt Hanke. "Stau kostet Nerven und Geld, aber auch Geld"
S1 Bedingung für Wohnraum
Die S1 sei auch essenziell für die Entwicklung des Wohnbaus in der Donaustadt. "Es geht um Wohnraum für 55.000 Menschen, der nur gebaut werden kann, wenn es das Verkehrssystem zulässt", betont Hanke. Er habe intensive Gespräche geführt, welche die Basis für die heutige Entscheidung sind: "Wir brauchen eine ganzheitliche Lösung für Straße und Schiene, den Personen- und Schwerverkehr, auch nach ökologischen Gesichtspunkten abgeklärt."
Worum geht es beim Lobau-Tunnel? Ein Überblick
Die Geschichte der Nordostumfahrung ist gepflastert mit Streit, Rückziehern und Sturheit auf allen Seiten. Ein Überblick über den Politkonflikt, der bis in die 90er-Jahre zurückreicht:
Überlastung, Staus und Lärm
"Auch Rom hat diesen geschlossenen Kreis. 180 Kilometer sind schon gebaut aber es fehlt noch der Lückenschluss", so Hanke weiter. Genau das sei die S1. Die A23 sei massiv von Stau betroffen. Der Transitverkehr ströme ungebremst durch Wien und das Umland. "Das bedeutet Überlastung, Staus und Lärm, aber auch Abgase", erläutert Hanke. Es gehe ihm dabei auch um die nächste Generation.
"Haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht"
Es sei aber die richtige. "Wir brauchen Lösungen und keine Blockaden", sagt Hanke. Wien wachse stetig, ebenso Niederösterreich und das Burgenland. Die drei Bundesländer seien in den letzten Jahren um 300.000 Menschen gewachsen, eine massive Entwicklung und ungefähr so groß wie Graz. Die Region sei für die Wirtschaft Österreich enorm wichtig und das müsse auch so bleiben.
Hanke tritt vor die Presse
Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl treten am Donnerstag gemeinsam vor die Presse. Hanke erklärt die fachlichen und persönlichen Beweggründe für die Entscheidung: "Ich entscheide mit dem Kopf und nicht mit dem Bauch. Damit bin ich gut gefahren und das gilt auch für dieses Projekt."
