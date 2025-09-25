Das umstrittene Bauprojekt Lobautunnel, die Wiener Nordostumfahrung, kommt nun doch. Das hat Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag vor Journalisten bekannt gegeben.

"Wir brauchen Lösungen und keine Blockaden", so Hanke, für den die Entscheidung nicht leicht war, aber "die Richtige" sei.