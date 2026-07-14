831 Suspendierungen im vergangenen Schuljahr in Wien

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Im vergangenen Schuljahr wurden in Wiener Schulen insgesamt 831 Suspendierungen ausgesprochen. Das teilte die Bildungsdirektion am Dienstag mit. Betroffen waren davon 718 Kinder bzw. Jugendliche bzw. 0,28 Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Die Quote liege damit nahezu auf dem Niveau des vergangenen Schuljahres, hieß es. Knapp 13 Prozent waren wiederholt mit der Maßnahme konfrontiert.

Am häufigsten wurden körperliche Übergriffe, gefährliche Drohungen sowie verbale Übergriffe von den Schulleitungen als Gründe für Suspendierungen angegeben. In 232 Fällen wurde zusätzlich Anzeige erstattet. Gemessen an der jeweiligen Anzahl der Kinder war der Anteil an Suspendierungen an Sonderschulen mit 2 Prozent sowie Mittelschulen mit 1,3 Prozent am höchsten. 83 Prozent der Betroffenen waren männlich.