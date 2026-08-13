Nach Kabelbrand: Große S-Bahn-Sperre wird vorgezogen

Eigentlich hätte die große Sperre der Wiener Stammstrecke im Zuge des „Upgrades“ erst in drei Wochen beginnen sollen. Für den Ausbau und die Sanierung hätte die S-Bahn-Strecke ab 7. September zwischen Praterstern und Hauptbahnhof gesperrt werden sollen - über 14 Monate hinweg. Nun aber wird diese Sperre vorgezogen, der „Notfahrplan“ tritt in Kraft, berichtet eine Sprecherin der ÖBB. Heißt übersetzt: Die ÖBB sind bereits auf diese geplante baustellenbedingte Sperre vorbereitet und setzen nun Teile davon schon vorzeitig um. Ab Freitag, 14. August, wird deshalb ein Großteil der Stammstrecke gesperrt sein. Bis 6. September wird keine S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Floridsdorf verkehren. Danach - also ab 6. September - fährt die S-Bahn wieder zwischen Praterstern und Floridsdorf. Der Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Praterstern wird aber weiter gesperrt bleiben. Diese Sperre wird bis Oktober 2027 andauern.

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Grund dafür ist der Kabelbrand, der sich in der Nacht auf Donnerstag am Praterstern ereignet hat. Wie berichtet ist es dabei zum Ausfall des Stellwerks gekommen. Wie am Donnerstagabend bekannt wurde, sind die Schäden aber größer als erwartet. Insgesamt 20 Kilometer Kabel seien bei dem Brand beschädigt worden. Sie seien für „die Versorgung des Stellwerks, die Telematik und die Oberleitungen relevant“ und müssten getauscht werden, berichten die ÖBB in einer Aussendung. Ein Problem, das sich in der kurzen Zeit bis zum Beginn der Hauptsperre nicht lösen lasse. Nahverkehrszüge von/nach Süden (Richtung Liesing) werden ab morgen in Wien Hauptbahnhof, teilweise auch in Wien Meidling enden bzw. starten.

Für Fahrten zum Flughafen Für betroffene Fahrgäste auf der Strecke der Flughafenschnellbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Wien Mitte und Wien Geiselbergstraße eingerichtet. Die S7 kann ab Wien Geiselbergstraße zum Flughafen Wien (und weiter nach Fischamend) fahren. Züge des CAT können derzeit nicht fahren. Deshalb gibt es einen eigenen direkten Schienenersatzverkehr für Fahrgäste des CAT zwischen Wien Mitte und Flughafen Wien. Dieser kann nur mit Tickets für den CAT genutzt werden.

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