Kabelbrand legt S-Bahn-Stammstrecke lahm
Zusammenfassung
- Ein Kabelbrand beim Bahnhof Wien-Praterstern hat wichtige Bahnanlagen beschädigt und die S-Bahn-Stammstrecke zwischen Praterstern und Quartier Belvedere für den gesamten Tag lahmgelegt.
- Die ÖBB prüfen derzeit das Schadensausmaß, führen Reparaturen durch und können noch nicht sagen, wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen wird.
- Für betroffene Fahrgäste wurden Ersatzbusse zwischen Wien-Mitte und Geiselbergstraße eingerichtet, Fahrscheine bei den Wiener Linien anerkannt und auch CAT-Reisende müssen auf Alternativen ausweichen.
In der Nacht auf heute brach beim Bahnhof Wien-Praterstern ein Kabelbrand aus. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, allerdings wurden wichtige Bahninfrastruktur und technische Anlagen beschädigt, wie eine Sprecherin der ÖBB gegenüber dem ORF bestätigt.
Die Folge: „Aktuell ist kein Schnellbahnverkehr zwischen Wien-Praterstern und Wien-Quartier Belvedere sowie Wien-Rennweg und Vienna Sankt Marx möglich.“
Experten der ÖBB sind derzeit dabei, das Ausmaß der Schäden zu überprüfen und Reparaturen durchzuführen.
Stammstrecke den ganzen Tag gesperrt
Zusätzlich zur baustellenbedingten Sperre zwischen Floridsdorf und Praterstern verkehren nun also auch zwischen Praterstern und Quartier Belvedere keine Züge. „Heute wird kein Bahnverkehr mehr möglich sein“, sagte Judith Winder, Pressesprecherin der ÖBB, gegenüber ORF Wien. Wann der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch offen.
Die ÖBB haben für den gesperrten Abschnitt zwischen Wien-Mitte und Geiselbergstraße einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Kundenlenker sind an den betroffenen Bahnhöfen im Einsatz und informieren Fahrgäste über alternative Verbindungen.
Als Ausweichmöglichkeit werden Verbindungen der Wiener Linien empfohlen. Die Fahrausweise der betroffenen Bahnstrecken werden dort anerkannt.
Auch CAT betroffen
Von der Sperre ist auch der City Airport Train (CAT) zum Flughafen betroffen. Reisenden wird empfohlen, für die Fahrt zum Flughafen auf einen Fernverkehrszug vom Hauptbahnhof oder auf den Vienna Airport Bus umzusteigen.
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