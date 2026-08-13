Kabelbrand legt S-Bahn-Stammstrecke lahm

In der Nacht auf heute brach beim Bahnhof Wien-Praterstern ein Kabelbrand aus. Das Feuer konnte zwar gelöscht werden, allerdings wurden wichtige Bahninfrastruktur und technische Anlagen beschädigt, wie eine Sprecherin der ÖBB gegenüber dem ORF bestätigt.

Die Folge: „Aktuell ist kein Schnellbahnverkehr zwischen Wien-Praterstern und Wien-Quartier Belvedere sowie Wien-Rennweg und Vienna Sankt Marx möglich.“

Experten der ÖBB sind derzeit dabei, das Ausmaß der Schäden zu überprüfen und Reparaturen durchzuführen.