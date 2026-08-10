Weitere Bahnsperren im Norden Wiens

Die Arbeiten auf dem Nordabschnitt der S-Bahn-Stammstrecke sollen bis 6. September fertig sein. Seit Montag gibt es aber für Pendler rund um Wien noch zusätzliche Einschränkungen. Betroffen sind die Nordwestbahn bis Jedlersdorf, die Nordbahn bis Süßenbrunn und die Laaer Ostbahn bis Gerasdorf. Auf diesen Strecken sollen bis 6. September keine Züge fahren.

Der REX3 endet und startet in Korneuburg, der REX2 endet und startet in Wolkersdorf. Die Züge der Linie REX1 werden über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Wiener Hauptbahnhof umgeleitet. Es wird das neue Zugsicherungssystem ETCS 2, wie bei der Stammstrecke, in Betrieb genommen.