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Öffis

Weitere Bahnsperren im Norden Wiens

Die Sperren dauern bis 6. September, es gibt einen Schienenersatzverkehr.
10.08.2026, 15:12

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Ein rotes ÖBB-Logo und ein blaues Schild mit weißem Zickzack-Symbol an einem Mast vor einem Gebäude.

Die Arbeiten auf dem Nordabschnitt der S-Bahn-Stammstrecke sollen bis 6. September fertig sein. Seit Montag gibt es aber für Pendler rund um Wien noch zusätzliche Einschränkungen. Betroffen sind die Nordwestbahn bis Jedlersdorf, die Nordbahn bis Süßenbrunn und die Laaer Ostbahn bis Gerasdorf. Auf diesen Strecken sollen bis 6. September keine Züge fahren.

Der REX3 endet und startet in Korneuburg, der REX2 endet und startet in Wolkersdorf. Die Züge der Linie REX1 werden über Wien-Stadlau und Wien-Simmering zum Wiener Hauptbahnhof umgeleitet. Es wird das neue Zugsicherungssystem ETCS 2, wie bei der Stammstrecke, in Betrieb genommen.

Schienenersatzverkehr

Für die Zeit haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf der Nordwestbahn verbindet die Linie SV903 Wien-Jedlersdorf direkt mit Wien-Floridsdorf. Die Haltestelle Wien-Brünner Straße wird während dieses Zeitraums nicht bedient.

Sommerbaustellen: Wo sich Wien durch den Sommer staut

Von Korneuburg gibt es zwei Direktlinien: SV913 nach Wien-Praterstern und SV923 nach Wien-Handelskai. Auf der Laaer Ostbahn bringen die Ersatzbuslinien SV902 (von Gerasdorf) und SV912 (von Wolkersdorf) die Fahrgäste nach Wien-Floridsdorf. Beide Linien halten zusätzlich in Wien-Leopoldau und in der Heinrich-von-Buol-Gasse (Siemensstraße).

Auf der Nordbahn fahren Ersatzbusse (SV901) von Süßenbrunn über Rennbahnweg bis zum Kagraner Platz. Auf der Stammstrecke zwischen Wien-Floridsdorf und Wien-Praterstern sind wie gehabt zwei Ersatzbuslinien im Einsatz.

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Hauptsperre folgt

Nach der Sommersperre ist es mit den Baustellen aber noch nicht vorbei. Ab 7. September beginnt die 14-monatigen Hauptsperre des Südabschnitts der Stammstrecke zwischen Wien-Praterstern und Wien-Hauptbahnhof beziehungsweise Wien-St. Marx.

ÖBB Wien Floridsdorf
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