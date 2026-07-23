Wann fahren welche Öffis wieder normal?

Umbauten, Sperren und Umleitungen prägen derzeit nicht nur das Straßenbild, sondern auch das Öffi-Netz. Für viele Fahrgäste gibt es aber gute Nachrichten: In den kommenden Wochen verschwinden nach und nach zahlreiche Ersatzverbindungen, und immer mehr U-Bahnen und Straßenbahnen kehren auf ihre gewohnten Strecken zurück. Der Baustellensommer unter dem Wiener-Linien-Motto „Netz erst recht“ geht somit langsam dem Ende zu.

U4 & U3 Den Anfang macht bereits am 3. August um 4.00 Uhr die U4. Sie fährt dann wieder durchgehend zwischen Hütteldorf und Heiligenstadt. Einige Wochen später folgt mit der U3 die nächste große Entlastung: Ab 1. September ist nach den Weichenarbeiten zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof wieder ein durchgehender Betrieb möglich. Damit verschwinden auch die Ersatzbusse auf diesem Abschnitt.

Ringstraßen-Bims Auch für viele Straßenbahnfahrgäste wird der September zum Wendepunkt. Mit dem Abschluss der Arbeiten auf der Ringstraße fahren die Linien 1, D und 71 wieder auf ihren regulären Routen. Gleichzeitig fährt die Linie 31 wieder über die Floridsdorfer Brücke.

Warten in Währing und Hernals Etwas länger müssen sich die Fahrgäste im Westen Wiens gedulden. Die Großbaustellen in Hernals und Währing laufen noch bis Mitte September. Danach fährt die Linie 43 wieder bis Neuwaldegg, die Linien 40, 41 und 42 kehren auf ihre Stammstrecken zurück und auch die Linien 5 und 12 verkehren wieder durchgehend. Bis dahin sorgen die Ersatzlinien 37 und 38 dafür, dass die betroffenen Stadtteile weiterhin an das Straßenbahnnetz angebunden bleiben.

U6 Bei der U6 müssen Fahrgäste außerdem montags bis donnerstags ab 22 Uhr zwischen Burggasse-Stadthalle und Thaliastraße noch bis Mitte September mit längeren Intervallen rechnen.

Geduldsprobe geht in Simmering weiter Noch nicht überall ist das Ende der Bauarbeiten in Sicht. In Simmering dauern die nächtlichen Gleisarbeiten in der Simmeringer Hauptstraße bis Ende Oktober. Deshalb bleiben die Linien 11 und 71 werktags ab 22.30 Uhr abschnittsweise eingeschränkt.

Linie 62 bis 2027 Manche Projekte reichen sogar weit über den Sommer hinaus. Die Linie 62 bleibt wegen der Arbeiten auf der Ringstraße und der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke voraussichtlich bis Ende 2027 über das Quartier Belvedere umgeleitet.

Stammstrecken-Sperre im Herbst Auch bei den ÖBB stehen noch größere Bauphasen bevor: Nach der Sommersperre der Stammstrecke beginnt Anfang September die rund 14 Monate dauernde Hauptsperre zwischen Praterstern und Hauptbahnhof. Gleichzeitig wird die S80 weiter ausgebaut, damit künftig ein 15-Minuten-Takt ermöglicht wird.