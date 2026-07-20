Nachts in der U-Bahn: Wiener Linien veranstalten Rave in Station

Die Veranstaltung mitten in der Station Volkstheater kann zwischen 1.00 und 4.00 Uhr besucht werden. In dieser Zeit wird vom üblichen Fahrtbetrieb nichts mehr bemerkbar sein - stattdessen legt das Kollektiv Verum Gaudium auf. Zu deren Spezialitäten gehören Tech Trance und Hard Techno.

Um bei dem Techno-Event ein sicheres Umfeld für alle zu gewährleisten, soll während der gesamten Veranstaltung ein Awareness-Team vor Ort sein, heißt es von Seiten der Wiener Linien.

Verkaufsstart Ende Juli Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass das Stations-Rave schnell ausverkauft sei, betonen die Wiener Linien. Daher seien diesmal zweimal Ticketverkäufe über oeticket geplant. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Der erste Verkauf startet bereits am 28. Juli 2026 um 10 Uhr, danach können noch einmal am 30. Juli 2026 um 19 Uhr Tickets erworben werden.