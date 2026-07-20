Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Techno

Nachts in der U-Bahn: Wiener Linien veranstalten Rave in Station

In der Nacht von 6. auf 7. August veranstalten die Wiener Linien in der U-Bahn-Station Volkstheater nun schon zum dritten Mal einen Rave.
20.07.2026, 15:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In einer U-Bahn Station sind mehrere Leute auf einem Techno Event, in der Luft sind Nebel und Lichter.

Die Veranstaltung mitten in der Station Volkstheater kann zwischen 1.00 und 4.00 Uhr besucht werden. In dieser Zeit wird vom üblichen Fahrtbetrieb nichts mehr bemerkbar sein - stattdessen legt das Kollektiv Verum Gaudium auf. Zu deren Spezialitäten gehören Tech Trance und Hard Techno.

Um bei dem Techno-Event ein sicheres Umfeld für alle zu gewährleisten, soll während der gesamten Veranstaltung ein Awareness-Team vor Ort sein, heißt es von Seiten der Wiener Linien.

Oldies but Goldies: Senioren erobern die Kult-Disco U4

Verkaufsstart Ende Juli

Die Erfahrung der letzten Jahre habe gezeigt, dass das Stations-Rave schnell ausverkauft sei, betonen die Wiener Linien. Daher seien diesmal zweimal Ticketverkäufe über oeticket geplant. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Filmgenuss unter Sternenhimmel in Wien

Der erste Verkauf startet bereits am 28. Juli 2026 um 10 Uhr, danach können noch einmal am 30. Juli 2026 um 19 Uhr Tickets erworben werden.

Öffi-Eventreihe „WL x“

Das Rave ist Teil der Veranstaltungsreihe „WL x“, bei der besondere Party- und Kulturerlebnisse in der Stadt geschaffen werden sollen. Zurzeit wird im Veranstaltungskalender 2026 der Wiener Linien etwa auch ein Surprise-Event angekündigt.

Wien Wiener Linien Volkstheater
kurier.at  | 

Kommentare