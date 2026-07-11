Filmgenuss unter Sternenhimmel in Wien

Wenn die Tage länger werden und die Temperaturen auch noch am Abend hoch sind, verlagern sich die Freizeitaktivitäten in Wien wieder ins Freie. In den Sommernächten werden Plätze, Parks und Dächer zu kulturellen Zufluchtsorten. So auch der Wiener Rathausplatz. Hier findet bereits zum 36. Mal das Filmfestival statt. Bis 6. September können Besucherinnen und Besucher Musikproduktionen von Pop bis Oper und von Klassik bis Musicals erleben. Zu sehen gibt es Filmproduktionen über Stars wie Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Rihanna, Prince, Bob Dylan und Elton John sowie Produktionen der Wiener Staatsoper.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stadt Wien Marketing/Flo Mitteregger Am Rathausplatz findet zum 36. Mal das Filmfestival statt.

Denn immer mehr Österreicher besuchen diese gemeinsam mit Freunden, um für ein paar Stunden in Filmwelten einzutauchen und den Alltag hinter sich zu lassen. Auch das Geldbörserl freut sich über diese Möglichkeit, denn einige Locations haben freien Eintritt. So auch das Open-Air-Cinema-Festival „Feam[o]ut“ im Museumsquartier, das ab dem 10. Juli jeden Freitag und Samstag stattfindet.

Mobiles Kino Das mobile Open-Air-Kino Volxkino tourt bis zum 19. September 2026 wieder durch Wien und lädt zu mehr als 40 kostenlosen Filmabenden in Parks, Stadtvierteln und an außergewöhnlichen Orten ein unter anderem am Karmelitermarkt. Gezeigt werden internationale Festivalfilme, österreichische Produktionen sowie Dokumentar-, Kurz- und politische Filme abseits der Klassiker. Das vollständige Programm ist unter www.volxkino.at abrufbar.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verein VOLXkino/Marc Greber Auch am Karmelitermarkt finden Open-Air Kinos statt.

KARLSkino Von 6. bis 19. Juli 2026 lädt das Karlskino bei freiem Eintritt täglich um 21 Uhr zu Open-Air-Kino im Resselpark am Karlsplatz. Vor der Karlskirche, dem Wien Museum und der Technischen Universität präsentiert das Festival internationale Filmkunst mit dem Schwerpunkt „Oh my God!“, der sich mit Glaube, Kirche und Popkultur auseinandersetzt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verein VOLXkino/Marc Grebe Der Karlsplatz verwandelt sich zu einem Open-Air Kino.

Kino am Dach Zum 23. Mal findet heuer auch wieder das Kino am Dach der Wiener Hauptbücherei statt. Bis am 12. September umfasst das Programm internationale Festivalerfolge, aktuelle Publikumslieblinge, Previews und österreichische Produktionen. Der diesjährige Retrospektiv-Schwerpunkt „Mind Games“ widmet sich Filmen über Wahrnehmung, Realität und menschliche Psyche, darunter Vertigo, Persona und Funny Games.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stefan Dworak Die Dachterrasse der Hauptbücherei Wien verwandelt sich in eines der schönsten Open-Air-Kinos der Stadt

Kino wie noch nie Bis zum 30. August lädt das Filmarchiv Austria wieder zu Open-Air-Filmen am Augartenspitz im 2. Bezirk ein. Gezeigt wird ein abwechslungsreiches Filmprogramm aus unterschiedlichen Genres. Der Gastgarten soll für ein sommerliches Ambiente sorgen.