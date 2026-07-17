Den 18er in freier Wildbahn beobachten: Probefahrten im Prater

Zwischen den Bäumen im Prater sind Wildtiersichtungen gar nicht so selten. Rehe und Eichhörnchen zum Beispiel kann man recht regelmäßig beobachten. Für Aufmerksamkeit sorgen sie längst nicht mehr. Die gehört jetzt nämlich viel eher einem ganz neuen Bewohner der Grünfläche: der 18er-Bim.

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Seit einigen Wochen quert die neue Linie den Prater über die Stadionallee. Derzeit allerdings noch ohne Passagiere. Denn die neue Strecke ist – auch wenn es anders aussieht – noch nicht ganz fertig. Erst kürzlich wurden die letzten Details bei den neuen Stationen fertiggestellt. Mittlerweile werden mit der Straßenbahn schon erste Probefahrten absolviert, wie die Wiener Linien berichten. Zeitplan hält Gesichtet wurden von Interessierten – die sich im Prater auf die Pirsch legten und deren Fotos anschließend im Internet veröffentlicht wurden – sowohl Straßenbahnen der Type E2, ULF als auch Flexity-Züge.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Linien/ David Bohmann Die Stadionbrücke wurde saniert. Künftig gibt es dort auch Gleise.

Scheint also, als ob der Zeitplan, die Straßenbahn im Herbst rund um den Schulanfang in Betrieb zu nehmen, halten würde. Von den Wiener Linien heißt es dazu: „Das Projekt läuft nach Zeitplan. Die Arbeiten schreiten planmäßig voran.“ Und weiter: „Die Inbetriebnahme der verlängerten Linie 18 ist weiterhin, wie angekündigt, für Herbst 2026 vorgesehen.“ Stadionbrücke saniert und umgestaltet Der Weg dahin hat schon Anfang des Vorjahrs begonnen: Im ersten Schritt wurde die Stadionbrücke saniert, die von der Landstraße über den Donaukanal in die Leopoldstadt führt. Dabei wurde der Platz auf der Brücke neu aufgeteilt, um die neuen Gleise unterzubringen. Außerdem soll dort noch ein 3,8 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg und einen 2,5 Meter breiter Gehsteig entstehen. Um für all das Platz zu schaffen, fallen gleich mehrere Fahrstreifen weg. Künftig werden in Richtung Leopoldstadt nur noch einen und in Richtung Landstraße nur noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Arbeiten auf der Brücke sind aber noch nicht beendet. Die eigentlichen Gleisbauarbeiten für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 sind dagegen schon so gut wie abgeschlossen.

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