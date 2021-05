Wien rüstet sich für Rückkehr der Eichenprozessionsspinner

Bald ist es wieder so weit. Schon in ein paar Wochen kann der Besuch im Park oder der Waldspaziergang unangenehme Folgen haben. Denn ab Ende Mai schlüpfen die Eichenprozessionsspinner – also jene Raupen, deren feine, giftige Härchen heftigen Hautausschlag, akuten Juckreiz und in selteneren Fällen auch Probleme mit der Atmung verursachen können.

Die Wiener Stadtgärten (MA42) beginnen deshalb in etwa zwei Wochen mit der prophylaktischen Bekämpfung.

Damit der Eichenprozessionsspinner das Freizeitvergnügen der Wiener nicht allzu sehr trübt, werden rund 3.000 Eichen in Parkanlagen sowie entlang von Straßen biologisch behandelt. „Wir bringen ein Bacillus-thuringiensis-Präparat oberflächlich auf die Blätter der Bäume auf“, erläutert Alexander Lorber, der Leiter des Pflanzenschutzreferats. „Die Raupe frisst die Blätter und stirbt daran, bevor sich die giftigen Härchen entwickeln können.“

Aber auch mechanisch geht man zu Werke. Altnester, also Restbestände aus dem vorigen Jahr, werden abgeflämmt oder abgesaugt, erklärt Lorber. In Parkanlagen sowie im innerstädtischen Bereich sollten Eichen daher prinzipiell frei von den Raupen sein.