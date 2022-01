Ein 46-Jähriger PKW-Lenker wandte sich am späten Sonntagabend an die Polizei und gab an, kurz zuvor von einem Passanten am Hernalser Gürtel mit einer Schreckschusspistole bedroht worden zu sein. Der Lenker dürfte den Fußgänger geschnitten haben. Daraufhin soll dieser aus seinem parkenden Fahrzeug die Waffe geholt und den 46-Jährigen damit bedroht haben.